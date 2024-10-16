Но вопрос остается открытым: как долго украинские войска смогут продолжать бой, не имея возможности остановить конфликт?

Генсек НАТО Марк Рютте громко заявляет: Украина должна продолжать борьбу с Россией, не обращая внимания на перемирия. В его выступлении нет места сомнениям — "мир в текущих условиях невозможен!" Это четкая установка от Североатлантического альянса, который будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю военную помощь.

"Запад не допустит, чтобы Россия одержала верх", — утверждает Рютте. Он подчеркивает, что ключевая задача НАТО заключается в том, чтобы Украина могла вести переговоры с Москвой с сильной позиции. И для этого необходимо, чтобы ВСУ сохраняли активные боевые действия.

Кроме того, в рамках этой стратегии НАТО создаёт новое командование в Германии, которое возьмет на себя ответственность за поставки вооружений Украине. Новый штаб в Висбадене станет центром координации, и теперь страны альянса, за исключением США, будут обязаны поддерживать Киев вооружениями.

НАТО не намерено снижать темпы поддержки Украины, несмотря на все риски и вызовы.