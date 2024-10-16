Президент Украины Владимир Зеленский требует от западных союзников принять его план по завершению конфликта с Россией в течение трех месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский решил подстегнуть своих западных союзников, дав им всего три месяца на согласование своего «плана победы» в конфликте с Россией. Это ультимативное требование ставит союзников в сложное положение: готовы ли они рискнуть своими интересами ради поддержки Украины?

План Зеленского — это не просто набор предложений. Он включает военные, политические и экономические меры, которые могут укрепить позиции Киева на переговорах о прекращении огня. Однако реакция партнеров оставляет желать лучшего. Многие выражают беспокойство из-за установленных жестких сроков, и на данный момент никто не спешит высказывать поддержку.

Недавняя отмена встречи контактной группы по военной помощи в Германии только добавила неуверенности. Президент США Джо Байден отменил поездку в Европу из-за урагана «Милтон», и возможности обсудить план в условиях неопределенности оказались упущены.

На фоне этих событий Германия четко дала понять свою позицию. Канцлер Олаф Шольц отказался от срочной интеграции Украины в НАТО, что ставит под сомнение готовность Запада к активным действиям.

Зеленский, объезжая столицы западных стран, пытается убедить их в необходимости поддержки. Но с каждым днем становится все очевиднее, что союзники не спешат идти на риск. Вопрос остается открытым: сможет ли Украина продвигать свои интересы, если поддержка со стороны союзников под вопросом?