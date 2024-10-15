Российские войска подорвали мосты в Суджанском районе Курской области, чтобы сорвать ротации и логистику ВСУ

В рамках контрнаступательных действий российские военные совершили решительный шаг, подорвав несколько мостов в Суджанском районе Курской области. Это стратегическое действие направлено на срыв логистики и перемещения украинских войск в регионе, особенно у населенного пункта Махновка, где активизировались боевые действия.

Министерство обороны РФ сообщило, что разрушение мостов значительно затруднило координацию и снабжение ВСУ, что неминуемо повлияло на их оперативные возможности в этом ключевом секторе. Видеоматериалы, предоставленные 90-м саперным полком, демонстрируют моменты подрыва, подчеркивая масштаб и серьезность проведенных операций.

Помимо этого, российские войска интенсифицировали наступательные операции в приграничных районах, применяя авиацию и артиллерию для ударов по позициям украинских сил. В результате были нанесены потери 15 украинским подразделениям.

Дополнительные дальнобойные удары были нанесены по объектам в Сумской области, в результате чего украинская сторона потеряла более 200 военнослужащих. Эти действия стали частью широкомасштабной стратегии по подрыву боеспособности ВСУ в регионе.

Украинские военные, находящиеся в Курской области, начали готовиться к отступлению под давлением российских войск, которые освободили несколько населенных пунктов, включая село Черкасская Конопелька. Это создает дополнительные сложности для ВСУ и укрепляет позиции России в данной зоне конфликта.