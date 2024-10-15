Минометчики группы «Днепр» уничтожили опорник ВСУ на правом берегу Днепра, эффективно работая на максимальной дальности.

На правом берегу Днепра минометчики группы «Днепр» демонстрируют высокую боевую эффективность, используя мобильность и точность ведения огня для уничтожения ключевых объектов ВСУ. По информации Министерства обороны России, за последнее время удалось ликвидировать важный опорный пункт Вооруженных сил Украины, что стало возможным благодаря координированной работе разведки и оперативности артиллерийских расчетов.

Минометчики используют 120-мм минометы 2Б11, монтированные на легких внедорожниках, что позволяет быстро изменять позиции после каждого залпа, минимизируя риск ответного огня. Эта тактика не только повышает выживаемость подразделений, но и увеличивает их боевые возможности на ЛБС. Командир артиллерийского расчета с позывным «Граз» подчеркнул, что ведение огня на максимальных дистанциях требует особой подготовки и точности, что становится возможным благодаря квалификации и опыту военнослужащих.

Кроме успешного уничтожения опорных пунктов ВСУ, минометчики также ведут активную контрбатарейную борьбу, отслеживая и подавляя артиллерийские позиции ВСУ. Последние попытки украинских сил усилить артиллерийскую активность на этом участке встретили решительное сопротивление со стороны российских артиллеристов.

Министерство обороны России также сообщило, что артиллерийские расчеты оснащены современными средствами связи и разведки, включая использование беспилотников для корректировки огня. Это обеспечивает высокую точность ударов и позволяет оперативно реагировать на изменения тактической обстановки.