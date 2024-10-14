Она поможет контролировать операции спутников и бороться с проблемой космического мусора, количество которого на околоземной орбите уже достигло около 128 миллионов фрагментов.

На международной конференции SATCOMRUS 2024 Юрий Урличич, советник генерального директора ФГУП "Космическая связь", представил планы по созданию национальной системы управления космическим движением в России. Эта система поможет контролировать операции спутников и бороться с проблемой космического мусора, количество которого на околоземной орбите уже достигло около 128 миллионов фрагментов.

Урличич отметил, что важность такой системы возрастает в свете ускоренного наращивания количества космических аппаратов; сейчас в эксплуатации находится около 10 тысяч спутников, и к 2030 году их число может возрасти до 80 тысяч. Эффективное управление космическим трафиком становится критически важным для предотвращения столкновений на орбите и обеспечения безопасности космической деятельности.

В рамках этих усилий планируется разработка проекта "Млечный путь" — открытой информационной платформы, которая будет интегрироваться с программой "Сфера" для мониторинга состояния околоземного пространства. Ожидается, что система начнет функционировать к концу 2024 года, укрепляя позиции России в сфере международной безопасности космического пространства.

Эта инициатива направлена на минимизацию угроз от космического мусора и на повышение безопасности работы спутников, что станет значимым вкладом в глобальные усилия по обеспечению стабильности в космической среде.