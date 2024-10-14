На международной конференции SATCOMRUS 2024 Юрий Урличич, советник генерального директора ФГУП "Космическая связь", представил планы по созданию национальной системы управления космическим движением в России. Эта система поможет контролировать операции спутников и бороться с проблемой космического мусора, количество которого на околоземной орбите уже достигло около 128 миллионов фрагментов.
Урличич отметил, что важность такой системы возрастает в свете ускоренного наращивания количества космических аппаратов; сейчас в эксплуатации находится около 10 тысяч спутников, и к 2030 году их число может возрасти до 80 тысяч. Эффективное управление космическим трафиком становится критически важным для предотвращения столкновений на орбите и обеспечения безопасности космической деятельности.
В рамках этих усилий планируется разработка проекта "Млечный путь" — открытой информационной платформы, которая будет интегрироваться с программой "Сфера" для мониторинга состояния околоземного пространства. Ожидается, что система начнет функционировать к концу 2024 года, укрепляя позиции России в сфере международной безопасности космического пространства.
Эта инициатива направлена на минимизацию угроз от космического мусора и на повышение безопасности работы спутников, что станет значимым вкладом в глобальные усилия по обеспечению стабильности в космической среде.