Специалисты рязанской компании «ИРИТ» разработали FPV-дрон «Рязань», комплектующие которого собраны рядом отечественных производителей

Рязанская компания «ИРИТ» представила новейший FPV-дрон «Рязань» — компактный и скрытный беспилотник, который, похоже, станет настоящей головной болью для противника. Все дело в том, что этот дрон спроектирован с особым упором на минимизацию своей заметности для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Конструкция «Рязани» состоит в основном из композиционных материалов, которые позволяют снизить его эффективную отражающую поверхность до 0,05 квадратных метра. Это делает дрон почти невидимым для большинства современных средств обнаружения.

Важной особенностью «Рязани» является его уникальный способ управления. Он использует канал «Веер» с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты, что значительно затрудняет его обнаружение и подавление противником.

Дальность работы канала передачи видео и телеметрии достигает 15 километров, что позволяет эффективно управлять дроном даже в сложных условиях. Более того, беспилотник оснащен тепловизионным MWIR-датчиком и ТВ-датчиком, что расширяет его возможности для выполнения задач в любое время суток и при любых погодных условиях.

Корпус «Рязани» состоит из сочетания пластика, текстолита и металла, что обеспечивает необходимую прочность и легкость конструкции. Дрон способен подняться на высоту до 4 километров, нести на себе груз весом до 7 килограммов и развивать скорость до 100 км/ч. Время полета составляет до 20 минут — это оптимальный показатель для выполнения тактических задач, будь то разведка или доставка груза.

Тактико-технические параметры дрона впечатляют: при диаметре винтов до 11 дюймов и объеме аккумулятора в 18000 mAh, он представляет собой идеально сбалансированную машину для выполнения самых разнообразных миссий. Благодаря малой заметности и устойчивости к подавлению, «Рязань» может использоваться в условиях, где обычные дроны быстро становятся легкой добычей для противника.