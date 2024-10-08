Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина может получить разрешение на использование немецкого оружия для атак по территории России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что в ближайшем будущем Киев может получить разрешение на нанесение ударов по российской территории с использованием немецкого оружия. Эта позиция была озвучена в интервью немецкому изданию Tagesschau и вызвала неоднозначные мнения и широкие обсуждения.

По словам Бербок, речь идет о возможности использования немецких вооружений для атак по военным объектам в глубине России. Это заявление может означать пересмотр нынешней политики Германии по ограничению использования её оружия только на территории Украины. На данный момент такое разрешение остаётся под вопросом, но сама возможность уже обсуждается на уровне правительства. Стоит отметить, что мнение главы МИД, несмотря на её значительный вес в политической арене, не совпадает с позицией канцлера Олафа Шольца, который ранее отказался от поставок Киеву ракет большой дальности.

В конце сентября представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт прямо заявил, что мнение Бербок не изменит текущую позицию канцлера по данному вопросу. Таким образом, ситуация в правительстве ФРГ остаётся неоднозначной: с одной стороны — министр иностранных дел, допускающий удары по России, а с другой — сдержанная позиция главы кабинета, который опасается эскалации конфликта и возможных последствий для безопасности самой Германии.

Кроме того, Бербок выразила поддержку поставкам Украине немецких крылатых ракет Taurus, которые способны наносить удары на дальние расстояния.