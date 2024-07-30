Новый закон, принятый Госдумой, направлен на ужесточение наказаний за проведение треш-стримов, включая значительные штрафы и классификацию такой деятельности как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений.

Государственная дума России приняла закон, направленный на борьбу с так называемыми треш-стримами. Отныне за проведение и участие в таких трансляциях, содержащих действия, оскорбляющие человеческое достоинство или общественную нравственность, предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей.

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Треш-стримы, как уточняется, это видео, распространяемое из хулиганских или корыстных побуждений, включая изображения противоправных действий. Такие материалы теперь классифицируются как запрещенная информация.

Закон также устанавливает, что организация таких стримов будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений, указанных в Уголовном кодексе. Наряду с этим, Госдума вводит обязательный мониторинг социальных сетей для выявления и блокирования подобного контента в досудебном порядке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность этих мер для защиты общественной морали и безопасности, особенно среди молодежи. Роскомнадзор и Генеральная прокуратура будут координировать действия для оперативного реагирования на распространение опасных трансляций.