Российская армия продолжает масштабные атаки на Украину, используя ракеты и беспилотники

Украина переживает череду напряженных ночей под звуки взрывов и военных атак. Российская армия активно использует ракеты, беспилотники и тяжелые фугасные авиабомбы, нацеливаясь на военные и инфраструктурные объекты по всей территории страны. В результате атак затронуты многие регионы, включая Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

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В этом контексте украинский президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой увеличить поставки систем противовоздушной обороны, в том числе американских систем Patriot, чтобы усилить обороноспособность страны. Он подчеркнул, что только за последнюю неделю Россия использовала против Украины более 700 управляемых бомб и ста ударных беспилотников.

Тем временем, города Кривой Рог и Харьков ощутили последствия военных действий, став целью ночных обстрелов. В Харькове и Кривом Роге повреждены предприятия, занимающиеся ремонтом военной техники, что свидетельствует о нацеленности атак на уничтожение военного потенциала Украины.

Николаев столкнулся с масштабным пожаром после атак, при этом огромные облака черного дыма стали причиной для местных властей призвать жителей держаться подальше от окон. Детали происшествия и возможные причины пожара пока не уточняются, однако за день до этого в Николаеве были уничтожены объекты, использовавшиеся для сборки морских беспилотников.

Ситуация в Херсоне также остается напряженной, где, согласно местным СМИ, были слышны взрывы. При этом сообщается, что системы воздушной тревоги не сработали, что могло свидетельствовать о внезапности атак или возможных действиях партизан, нацеленных на саботаж.