После заявлений президента Турции о возможном военном вмешательстве в Израиль, Герт Вилдерс призвал к исключению Турции из НАТО, подчеркивая несоответствие таких действий стандартам альянса.

Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы Нидерландов, призывает к исключению Турции из НАТО в ответ на провокационные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Недавно Эрдоган выразил готовность вмешаться в ситуацию с Израилем, что вызвало широкий резонанс и критику со стороны международного сообщества.

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Эрдоган, известный своей резкой риторикой, заявил о возможности турецкого военного присутствия в Израиле в контексте усиливающихся напряженностей между Израилем и его соседями, особенно после взаимных угроз с Ливаном и палестинскими группировками. Эти комментарии подтверждаются растущими обеспокоенностями в Европе относительно действий Турции, которые могут подрывать общие принципы и обязательства НАТО.

Вилдерс, реагируя на слова Эрдогана, выразил мнение, что такое поведение несовместимо с духом сотрудничества и коллективной безопасности, которые являются основой альянса. Он акцентировал внимание на необходимости пересмотра членства Турции в НАТО, аргументируя это тем, что подобные действия и заявления могут вести к дестабилизации уже нестабильного региона.