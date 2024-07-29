Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке мирного плана по урегулированию конфликта, который будет представлен после консультаций с США и Европейским союзом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK сообщил о намерении Киева представить новый мирный план к концу осени. Однако прежде чем это произойдет, украинское руководство проведет консультации с ключевыми международными партнерами, включая США и страны Европейского союза.

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Зеленский подчеркнул, что главной темой для обсуждения станет вопрос территориальной целостности Украины, и подтвердил свою позицию о неприемлемости территориальных уступок в обмен на мир. Он выразил надежду на поддержку Запада в давлении на Россию для достижения справедливого решения конфликта.

План будет разработан и представлен к концу ноября. Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности и не считает возможным начать мирный процесс до урегулирования вопроса о занятых территориях.