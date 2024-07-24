Ситуация на востоке Украины обостряется: ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Прогресса и Лозоватского.

Согласно последним отчетам, украинские военные могут столкнуться с серьезной угрозой окружения в районе населенных пунктов Прогресс и Лозоватское. После отхода из Прогресса, украинские подразделения пытались переместиться на запад к Мирнограду и на север в направлении Лозоватского, однако российские войска активизировали наступательные действия, значительно увеличив риск полного окружения.

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Военные аналитики подчеркивают, что украинские батальоны уже столкнулись с критическими потерями и испытывают недостаток в боеприпасах. Обстановка на переднем крае ухудшается, и возможность формирования "котла" — полного окружения украинских сил — становится все более реальной.

Отчеты военных корреспондентов указывают на активную перегруппировку сил ВС РФ, что усугубляет ситуацию для украинских подразделений. Российские войска применяют мобильные тактики, позволяющие им эффективно атаковать украинские позиции с тыла, увеличивая давление на украинские опорные пункты.

Источники среди украинских военных сообщают, что ситуация в районе Лозоватского приближается к критической точке. Без эффективных контрмер и подкреплений украинские войска могут столкнуться с серьезными последствиями.