Конгрессмен Лу Корреа выразил обеспокоенность по поводу организации мер безопасности на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании и призвал к улучшению координации между различными правоохранительными агентствами.





Конгрессмен Лу Корреа из Калифорнии выразил серьезную озабоченность по поводу недочетов в организации безопасности на недавнем митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. В ходе бипартийного осмотра места проведения митинга, Корреа отметил, что местные официальные лица и правоохранители неоднократно выражали ему свои опасения.

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"Я встречался с многими представителями местных властей и правоохранительных органов, которые поделились со мной своими тревогами относительно того, как проводилась координация на мероприятии," сказал Корреа. Он подчеркнул, что многие чувствовали себя неуверенно в том, кто именно отвечал за руководство операцией по обеспечению безопасности.

Корреа также обратил внимание на то, что взаимодействие между различными уровнями правоохранительных агентств, таких как местная полиция, штатные войска и Секретная служба, нуждается в значительном улучшении. "Мы не можем позволить себе повторения таких сбоев. Нужно пересмотреть наши подходы и усилить координацию," заявил он.

По словам конгрессмена, это касается не только увеличения численности персонала, но и улучшения процедур взаимодействия и обмена информацией между различными службами. "Секретная служба, хотя и имеет всего около 3600 агентов, должна эффективно сотрудничать с другими органами, включая штатную полицию Пенсильвании, которая насчитывает около 6000 человек," добавил Корреа.

Корреа подчеркнул, что сейчас самое время для критического анализа и усиления мер безопасности, чтобы обеспечить надежную защиту на подобных массовых мероприятиях в будущем. "Мы должны гарантировать, что такие инциденты, как покушение на Трампа, больше никогда не повторятся," заключил он.