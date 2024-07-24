Илон Маск опровергает сообщения о том, что он жертвует Трампу $45 миллионов в месяц





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Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, опроверг информацию о том, что он пожертвует $45 миллионов в месяц в поддержку политического действия бывшего президента США Дональда Трампа. В интервью с консервативным комментатором Джорданом Петерсоном Маск заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

"То, что сообщают СМИ, просто не соответствует действительности. Я не пожертвую $45 миллионов в месяц Трампу", - сказал Маск.

Это заявление последовало после публикации в "The Wall Street Journal", в которой говорилось о планах Маска регулярно финансировать политический комитет America PAC, цель которого - мобилизация избирателей и поддержка раннего голосования. Маск подчеркнул, что, хотя он и планирует поддерживать America PAC, суммы будут значительно меньше заявленных.

Илон Маск также добавил, что созданный им PAC не является частью крайне партийных политических игр. "На самом деле, основные принципы этого PAC заключаются в продвижении тех идей, которые сделали Америку великой", - объяснил он.

Поддержка Маска Трампу после покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании также была подтверждена в его сообщениях в соцсетях, где он выразил надежду на быстрое восстановление бывшего президента.