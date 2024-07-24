В свете недавнего высказывания Джой Рид, ведущей MSNBC, она призвала афроамериканцев поддержать Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах

Ведущая MSNBC Джой Рид высказалась о предстоящих президентских выборах в США, подчеркнув, что афроамериканцы должны поддержать кандидатуру Камалы Харрис. По её мнению, отказ от голосования за Харрис сделает их позицию на политической арене "странной и одинокой".

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Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала предполагаемым кандидатом от Демократической партии после того, как действующий президент Джо Байден объявил о своём отказе баллотироваться и выразил ей поддержку. Харрис уже заявила, что гордится полученной поддержкой и готовится к участию в национальном съезде демократов, который пройдет в августе в Чикаго.

Рид также обратила внимание на культурное значение кандидатуры Харрис, выразив мнение, что Харрис станет не просто первой женщиной-президентом, но и символом культурного феномена. В то же время Рид прокомментировала выступление модели и рэпера Эмбер Роуз на Республиканском национальном съезде, критикуя её за нежелание полностью идентифицировать себя с афроамериканской культурой.

Комментарии Рид вызвали резкую реакцию со стороны Роуз, которая обвинила ведущую в разжигании расовых страстей. Роуз уточнила, что она идентифицирует себя как бирациальную и не собирается отказываться от наследия своего белого отца ради того, чтобы кто-то чувствовал себя комфортнее.