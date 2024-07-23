Немецкая газета Bild опубликовала репортаж о сложной ситуации Вооруженных сил Украины, которые теряют территориальный контроль на фронте

Немецкое издание Bild сообщило о затруднительном положении Вооруженных сил Украины на фронте, где они сталкиваются с потерей контроля над несколькими населенными пунктами. По данным журналистов, в последнее время ситуация для Украины обострилась, что свидетельствует о значительных территориальных потерях.

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В ходе прямого эфира журналисты продемонстрировали изменения на виртуальной карте, отметив, что некоторые ранее украинские территории теперь находятся под контролем противоположной стороны. Это подтверждается наличием российских флагов на зданиях в этих регионах.

Особое внимание в репортаже уделяется использованию Россией планирующих авиабомб, эффективность которых значительно затрудняет действия украинской армии.

В этом контексте глава фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман выразил мнение, что в Германии нарастает усталость от продолжающегося конфликта, и сомневается в желании правительства ФРГ продолжать оказывать Киеву военную помощь на прежнем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, указывая на высокие потери и тяжелое положение армии на фронте.