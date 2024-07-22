Президент США Джо Байден решил выйти из предвыборной гонки после совещания с его ближайшими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти.

По информации Politico, президент США Джо Байден принял решение выйти из предвыборной гонки после ключевого совещания с двумя доверенными советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Они озвучили серьёзные опасения по поводу его шансов на переизбрание, представив свежие данные, которые свидетельствовали о значительном падении его популярности в важнейших штатах.

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Недавние опросы показали, что Байден теряет поддержку в таких ключевых штатах, как Вирджиния и Нью-Мексико, а также в других важнейших колеблющихся регионах. Показатели сбора средств также оставляли желать лучшего, что ещё больше укрепило сомнения президента в его успешности на выборах.

Источники утверждают, что решение Байдена было представлено как его собственный выбор, что позволило сохранить его репутацию. Это было важно для его жены Джилл, которая активно выступала против преждевременного выхода из гонки.

Особую роль в этом процессе сыграла Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей. Она, по информации источников, приложила значительные усилия, чтобы убедить членов партии поддержать решение Байдена. Пелоси предложила два варианта — мягкий и жёсткий путь. Последний мог бы включать публичное давление на президента, если бы Байден не принял решение о выходе из гонки добровольно.

По данным источников, в начале недели планировалось, что несколько конгрессменов могут открыто выступить с требованием к Байдену уйти из гонки. Тем временем, вице-президент Камала Харрис узнала о решении Байдена только на следующий день после его официального объявления.

Политические маневры в Демократической партии привели к неожиданному повороту в предвыборной гонке, оставив партию в поисках нового кандидата, способного бросить вызов бывшему президенту Дональду Трампу.