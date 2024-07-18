Росфинмониторинг предложил ввести в России легальные механизмы криптовалютных расчетов для внешнеторговых операций, чтобы помочь бизнесу в условиях международных санкций.

В ответ на сложности с международными платежами, вызванные санкциями, Росфинмониторинг под руководством Юрия Чиханчина предложил внедрить официальные методы расчетов в криптовалюте для российского экспорта. Это предложение направлено на упрощение торговых операций на международной арене.

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Чиханчин акцентировал внимание на разработке механизмов, которые позволят российским компаниям использовать цифровые валюты в качестве альтернативы традиционным валютам. При этом он подчеркнул важность соблюдения международных регулятивных норм, что необходимо для безопасности и юридической чистоты операций.

Для поддержания прозрачности и контроля над криптовалютными транзакциями в России ведутся тестирования системы "Прозрачный блокчейн". Эта система позволяет отслеживать все этапы передачи цифровых активов, что предотвращает их использование в преступных целях, включая финансирование нелегальной деятельности.