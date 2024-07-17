Компания Wildberries запустила в Москве сервис бесплатной круглосуточной доставки в постаматы, что позволяет клиентам удобно получать заказы в любое время.

Wildberries внедрил новую услугу в Москве, предлагая бесплатную доставку в постаматы, работающие круглосуточно. Эта инициатива реализована в сотрудничестве с "Московским постаматом". Теперь клиенты могут получать свои заказы в любое удобное время.

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Пользователи могут легко оформить доставку на официальном сайте или через мобильное приложение, выбрав ближайший постамат из доступных 900+ точек. Скорость доставки товаров варьируется в зависимости от местоположения склада, откуда идет отгрузка. Заказы, отправленные со складов, расположенных поблизости, доставляются в течение суток.

Клиенты будут информированы через push-уведомление с кодом для доступа к ячейке постамата, как только их покупка будет готова к выдаче. Параметры посылки ограничены размерами 35 на 50 на 45 сантиметров и весом до 15 кг.

Для возврата товаров предусмотрены специальные услуги через пункты выдачи или через визит курьера. Постаматы принимают к доставке все категории товаров, оплаченных заранее.