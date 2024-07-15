Амурская область стимулирует борьбу с нетрезвыми водителями вознаграждениями, с целью повышения безопасности на дорогах.

С середины июля жители Амурской области получили новый стимул помогать поддерживать порядок на дорогах. По поручению губернатора Василия Орлова запущена программа, по которой за информацию о водителях в состоянии опьянения теперь можно получить вознаграждение. Размер выплаты составляет от пяти до семи тысяч рублей в зависимости от того, сообщается ли о нарушителе в первый раз или повторно.

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Инициатива направлена на борьбу не только с алкогольным, но и с наркотическим опьянением водителей. Деньги на эти выплаты выделяются из областного бюджета, что подчеркивает серьезность подхода властей к вопросу дорожной безопасности. Получить вознаграждение могут только совершеннолетние граждане, причем нарушение должно быть совершено именно в пределах Амурской области.

Похожие меры обсуждаются и в других регионах, где власти также ищут способы сокращения числа ДТП, вызванных нетрезвыми водителями. Эта инициатива в Амурской области — одна из первых в своем роде в России, где используется система вознаграждений для борьбы с такими нарушениями.