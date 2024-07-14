Дональд Трамп был ранен во время публичного выступления. Стрелок убит, есть погибшие и раненые среди зрителей.

Дональд Трамп, бывший президент США, стал жертвой нападения во время своего выступления на митинге в Пенсильвании. Событие, оставившее Трампа с ранением в ухо, вызвало волну реакций по всей стране. Стрелок, молодой человек по имени Томас Мэттью Крукс, был нейтрализован, но успел нанести травмы, которые стали поводом для серьезного обсуждения.

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Президент Джо Байден, отреагировав на происшествие, выразил свою решимость бороться с насилием, заявив, что "такого в Америке быть не должно". В то время как республиканцы видят в произошедшем не только трагедию, но и возможный катализатор политической поддержки накануне выборов.

Стрельба началась с крыши сарая, расположенного на расстоянии около 120 метров от места, где выступал Трамп. Стрелок использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Вопреки предупреждениям, полиция не смогла предотвратить атаку вовремя, что вызывает беспокойство и критику.

Мировые лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона, выразили свою поддержку и осудили насилие. Событие стало поводом для обсуждения не только мер безопасности, но и политической атмосферы в стране, которую многие считают слишком напряженной.