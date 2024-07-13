Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил информацию о попытках покушения на президента России Владимира Путина, которые оказались неудачными.

Кирилл Буданов, руководитель разведки Украины, в свежем интервью раскрыл информацию о серии неудачных попыток покушения на Владимира Путина. По его словам, эти инциденты показывают высокий уровень охраны, который Россия обеспечивает своему лидеру.

реклама

Буданов не стал уточнять детали или временные рамки этих попыток, но подчеркнул, что все они были оперативно пресечены российскими спецслужбами. Он также заявил, что для многих россиян Путин является символом национальной стабильности, что делает его сохранение во главе государства критически важным.

С другой стороны, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что все меры по обеспечению личной безопасности Путина находятся на высочайшем уровне. Песков добавил, что российская президентская охрана постоянно совершенствует свои методы для обеспечения надежной защиты.

Интересно отметить, что Буданов в прошлом уже упоминал о покушениях, в том числе организованных представителями Кавказа. Эти заявления Буданова вносят элемент неопределенности в текущие международные отношения и могут быть расценены как попытка оказать психологическое давление на российское руководство.



