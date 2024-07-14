На саммите НАТО Виктор Орбан высказался против вступления Украины в альянс, указывая на потенциальное ослабление единства НАТО.

На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО венгерский премьер Виктор Орбан выразил свои опасения относительно вступления Украины в альянс. Согласно отчетам Bloomberg, он утверждает, что такой шаг может подорвать, а не укрепить стабильность НАТО.

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Орбан, выступая на пленарной сессии, где присутствовал и украинский президент Владимир Зеленский, отказался присоединиться к обещаниям о военной поддержке Украины. Его слова вызвали споры среди лидеров, некоторые из которых указали, что Венгрия, учитывая свою историю, должна понимать значение расширения альянса.

Позиция Венгрии вызвала обсуждения и в рамках саммита, и за его пределами. Глава МИД Венгрии, Петер Сийярто, поддержал слова Орбана, заявив, что в альянсе существуют разные взгляды на присоединение Украины. Он отметил, что членство Киева может привести к разделению внутри блока, а не к его укреплению.

Саммит завершился утверждением поддержки Киева на пути к интеграции в евроатлантическое пространство. Отмечено, что с начала конфликта западные страны оказали Украине помощь на сумму более 40 миллиардов евро и продолжат поддерживать ее и в будущем.

Госдеп США подчеркивает, что процесс вступления будет продолжен после окончания конфликта. Москва же рассматривает военную помощь Киеву и его потенциальное членство в НАТО как угрозу своей национальной безопасности.