Александр Лукашенко распорядился отвести войска от белорусско-украинской границы в ответ на аналогичный шаг Киева.

Александр Лукашенко объявил о выводе белорусских войск с границы с Украиной. Этот шаг стал возможен после аналогичного действия со стороны Киева. Президент Белоруссии считает, что решение о снятии напряженности способствует диалогу между Москвой и Киевом, который планируется обсудить с Владимиром Путиным.

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После того как Украина отвела свои вооруженные силы от границы, Лукашенко приказал сделать то же самое и белорусским войскам. Он отметил, что не следует предпринимать никаких лишних шагов, но предупредил военных быть начеку на северо-западной границе, которая граничит с Литвой, из-за возможных провокаций.

Этот шаг, по мнению Лукашенко, является важным сигналом для всех сторон о необходимости переговоров. Он выразил уверенность в том, что конфликт можно урегулировать через диалог. «Мы не враги украинцам, они такие же люди, как и мы», — сказал президент Белоруссии, подчеркивая, что Москва готова к переговорам, хотя Украина пока ведет боевые действия при поддержке НАТО.

Лукашенко также заявил, что в ближайшее время обсудит с Путиным возможные пути решения конфликта. Он выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей, чтобы избежать дальнейшей эскалации и человеческих жертв.