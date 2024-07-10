Концерн "Калашников" начал отгрузку специализированных грузовиков "Стена" для МВД и Росгвардии, предназначенных для пресечения массовых беспорядков.

Российские органы правопорядка, включая МВД и Росгвардию, скоро получат новые грузовики "Стена" от концерна "Калашников". Эти машины разработаны специально для быстрого реагирования на массовые беспорядки.

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Грузовики "Стена" оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности: от мобильных ограждений до систем видеонаблюдения и пожаротушения. Также в арсенал входят средства для звукового и светового воздействия, что значительно расширяет их функциональность.

Андрей Барышников, руководитель "Концерна Калашников", отметил, что производство грузовиков будет наращиваться в связи с повышенным интересом не только внутри страны, но и со стороны иностранных правоохранительных агентств, особенно из стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией.

Поставки "Стены" запланированы на 2024 и 2025 годы в соответствии с контрактом, заключенным в 2023 году.