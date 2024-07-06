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Рейтинг российских университетов падает на фоне оттока ученых
Снижение позиций российских университетов в глобальных рейтингах образовательных учреждений коррелирует с отъездом значительного числа научных сотрудников за границу, что отразилось на международном имидже и научной деятельности вузов.

В последнем обновлении международного рейтинга от Quacquarelli Symonds российские вузы продемонстрировали заметное падение. Из 47 представленных университетов России ни один не вошел в первую пятидесятку. Самый высокий результат показал МГУ, скатившийся с 87 на 94 место по сравнению с прошлым годом.

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Как показывает тенденция, позиции ухудшились у большинства крупных университетов, включая МГТУ им. Баумана и Санкт-Петербургский государственный университет. Это падение совпало с масштабной эмиграцией научных кадров, отмеченной базой данных ORCID, по которой из страны выехали около 2500 исследователей.

Эксперты отмечают, что значительная часть ученых, покинувших Россию, связана с крупными образовательными центрами Москвы, такими как ВШЭ и Сколково. Причины ухода многих из них кроются в несогласии с текущими политическими процессами и ухудшением условий для научной работы.

Возможности для переезда ученых поддержали международные организации, такие как Scholars at Risk и фонд Александра фон Гумбольдта, оказав помощь сотням специалистов в нахождении новых рабочих мест за рубежом.

#новости #россия #рейтинг #образование #обучение #вузы #рейтинг вузов
Источник: moscowtimes.io
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