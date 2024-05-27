Камера позволяет делать в два раза больше снимков на стандартный рулон пленки, ориентируясь на молодых фотографов и предлагая им опыт аналоговой фотосъемки.

Pentax анонсировала разработку новой полуформатной фотокамеры, которая позволит делать 72 снимка на стандартную 35-мм пленку. Это позволяет в 2 раза сократить затраты на пленку по сравнению с традиционными 35-мм камерами, которые записывают 36 кадров на рулон.

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В последние недели компания опубликовала несколько тизеров новой камеры, и в последнем видео впервые показала элементы дизайна, включая рычаг подачи пленки и кнопку спуска затвора. Презентация новой камеры вызывает особый интерес, ведь она ориентирована на молодое поколение фотографов, которым Pentax хочет показать прелесть ручной аналоговой фотосъемки.

Судя по всему, новинка получит несменный объектив, что отличает её от большинства профессиональных камер. Подробности о цене и дате начала продаж пока не объявлены, но предварительные анонсы говорят о скором запуске.