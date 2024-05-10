Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома — Smart Door Lock 2 Finger Vein Version

Компания Xiaomi представила новую версию своего умного замка — Smart Door Lock 2 Finger Vein Version. Этот усовершенствованный замок, доступный для предварительного заказа в Китае, использует передовую технологию распознавания вен пальцев, что обеспечивает еще большую точность и безопасность.

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Новая модель замка включает в себя визуализацию вен пальца, технологию, которая позволяет достичь точности распознавания с ошибкой всего 0.0001%, что значительно ниже, чем у предыдущих методов, таких как сканер отпечатков пальцев. Замок способен распознать пользователя менее чем за секунду и подходит для людей всех возрастов.

Smart Door Lock 2 Finger Vein Version поддерживает десять методов разблокировки, включая NFC, пароль, Bluetooth и физический ключ, что делает его одним из самых универсальных устройств на рынке. Замок также оснащен улучшенным механизмом блокировки, который работает тише предыдущих моделей, и встроенной сигнализацией для повышенной безопасности. Состояние замка можно проверять удаленно через приложение Xiaomi, а также интегрировать с другими устройствами умного дома через платформу HyperOS.

По словам производителя, батарея замка может прослужить до одного года без подзарядки. Стоимость новинки в период предварительных заказов составляет 1299 юаней (~ $180), а после окончания периода предпродаж цена увеличится до 1499 юаней (~ $205).