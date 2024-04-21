Министерство цифрового развития РФ поддержало инициативу о создании цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, предложенную Банком России

Министерство цифрового развития Российской Федерации дало зелёный свет созданию цифровой платформы, направленной на борьбу с мошенничеством. Об этом рассказал заместитель министра Александр Шойтов на конференции «Data Fusion», добавив, что ведомство активно поддержит разработку платформы, которая объединит усилия государственных и частных структур в борьбе с мошенниками.

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Проект о создании платформы инициировал Банк России. Согласно первому заместителю председателя Банка России Ольге Скоробогатовой, новая система будет служить для обмена информацией между различными участниками, включая Банк России, Министерство внутренних дел, «Ростелеком» и Министерство цифрового развития. Такой многосторонний обмен информацией должен усилить возможности по отслеживанию и предотвращению мошенничества, учитывая растущую сложность мошеннических схем в цифровой среде.

Шойтов подчеркнул, что Министерство цифрового развития готово сыграть важную роль в проекте, хотя не является правоохранительным органом. Ведомство сосредоточится на координации и организации работы платформы, в тесном сотрудничестве с другими участниками. Кроме того, министерство уже активно участвует в борьбе с мошенничеством, работая вместе с Роскомнадзором и ведущими мобильными операторами над предотвращением подмены телефонных номеров.

Министерство также задействовано в программе «Антифишинг», которая направлена на выявление и блокировку фишинговых сайтов, используемых мошенниками в российском интернете. Платформа, предлагаемая Банком России, будет дополнять и усиливать эти инициативы, предоставляя централизованный инструмент для борьбы с мошенничеством, поддерживая безопасность цифрового финансового пространства в России.