На выставке ExpoElectronica2024 НИЦЭВТ представил новую разработку "Базис" — программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров, обеспечивающий высокую скорость передачи данных и способный решать нестандартные задачи

На мероприятии ExpoElectronica2024, которое проходило на этой неделе, НИЦЭВТ, входящий в состав "Росэлектроники", представил новый программно-аппаратный комплекс "Базис". Эта разработка предназначена для улучшения работы суперкомпьютеров, центров обработки данных и облачных сервисов.

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Особенностью "Базиса" является его способность к быстрой обработке нестандартных расчётов, что делает его идеальным решением для научных исследований и инженерных расчетов, включая 3D-графику. Комплекс включает три многоцелевых сервера, каждый из которых может поддерживать до 128 процессорных ядер и до 2 Тб оперативной памяти. Все компоненты, включая системные платы, разработаны и произведены в России, что подчёркивает независимость и самодостаточность отечественной электронной промышленности.

"Базис" интегрирован с коммуникационной сетью "Ангара", что позволяет суперкомпьютерам обмениваться данными на скорости до 75 Гбит/с с ультранизкой задержкой в одну микросекунду. Это уровень скорости и эффективности, который ранее был доступен только в крупнейших мировых аналогах.

Комплекс уже включен в государственный реестр Минпромторга, что позволяет государственным организациям приобретать его для обновления и улучшения своих вычислительных мощностей.



