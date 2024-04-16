В 2024 году Россия вводит новое правило для производителей АРМ: только комплекты с отечественной периферией будут допускаться к госзаказам.





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С нового года вступает в силу политика, которая может кардинально изменить рынок автоматизированных рабочих мест (АРМ) в России. Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли, объявил о важном решении: производители АРМ, выбравшие иностранную периферию (мониторы, мыши, клавиатуры), не смогут видеть свою продукцию в реестре Минпромторга. Это означает отсутствие доступа к государственным заказам для таких комплектов.

Задача новой политики — поддержать отечественных производителей периферийных устройств, многие из которых сегодня остаются незамеченными на фоне иностранной конкуренции. Российские бренды вроде «Бештау электроникс», Fplus, Kraftway и другие могут производить периферийные устройства, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Введение данного решения мотивирует компании переходить на использование отечественных комплектующих, способствуя росту спроса и расширению производства.

Импульс к изменениям дало обращение гендиректора «Бештау электроникс» Варктеса Галустяна, который указал на проблему невостребованности российской периферии из-за доминирования китайских продуктов на рынке.



