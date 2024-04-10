Ми-35М пилотировали белорусские летчики, прошедшие подготовку в учебном центре Вооруженных сил России

Белоруссия получила партию ударных вертолетов Ми-35М от России, став еще одним звеном в укреплении военного сотрудничества между двумя странами. Эти вертолеты, оснащенные последним поколением вооружения и электроники, предназначены для повышения боевых возможностей ВВС и войск ПВО Белоруссии.

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Ми-35М, модернизированная версия знаменитого Ми-24, отличается улучшенной летной динамикой и возможностью действовать в любых погодных условиях. Белорусские летчики, прошедшие специализированную подготовку в России, успешно доставили вертолеты на расстояние свыше 2000 км, демонстрируя высокий уровень взаимодействия и профессионализма.

Экипаж каждого вертолета состоит из трех человек, при этом Ми-35М может перевозить до 8 десантников или груз массой до 1,5 тонны, обеспечивая гибкость в выполнении множества задач — от уничтожения бронетехники и живой силы противника до транспортировки грузов и эвакуации раненых.

Вооружение Ми-35М включает в себя широкий арсенал: от двуствольной пушки ГШ-23Л калибра 23 мм до неуправляемых ракет С-8 или С-13 и противотанковых ракет «Штурм-В» или «Атака-М», что делает его смертоносным противником для любой бронетехники.



