Эксперты InfoBRICS утверждают, что американский F-16 не имеет шансов против российского МиГ-31БМ. Модернизированный МиГ-31БМ, оснащенный гиперзвуковыми ракетами Р-37М с дальностью 400 км, превосходит F-16V по радиусу действия и скорости

По мнению экспертов InfoBRICS, американский истребитель F-16 вряд ли сможет соперничать с российским МиГ-31, особенно в контексте дальнего противостояния. Аналитики подчеркивают, что хотя F-16 позиционируется как многофункциональный истребитель четвертого поколения, его возможности кажутся ограниченными перед лицом технологического превосходства МиГ-31, особенно учитывая его модернизированные версии МиГ-31БМ.

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МиГ-31, известный своими уникальными характеристиками как самолет-перехватчик, сохраняет свое доминирующее положение в воздухе благодаря совершенной авионике и арсеналу мощных ракет. Оснащение МиГ-31БМ гиперзвуковой ракетой Р-37М с дальностью до 400 км позволяет ему действовать как стратегическая противовоздушная платформа, сравнимая с возможностями зенитно-ракетной системы С-400, что обеспечивает ему преимущество в любых воздушных столкновениях.

F-16V, последняя модификация F-16 с ракетами AIM-120D AMRAAM дальностью в 160 км, оказывается в уязвимом положении из-за недостаточного радиуса действия своего вооружения и меньшей скорости по сравнению с МиГ-31БМ, который способен развивать гиперзвуковую скорость даже на низких высотах.

Особенно значимым преимуществом МиГ-31БМ является его способность обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км благодаря современной РЛС «Заслон-М». Это дает российскому истребителю возможность отслеживать и уничтожать противника задолго до того, как тот сможет обнаружить угрозу и адекватно отреагировать.

В совокупности эти факторы создают для F-16 крайне невыгодные условия в любом потенциальном противостоянии с МиГ-31БМ, что подтверждает анализ экспертов и подчеркивает важность технологического превосходства в современной военной авиации.



