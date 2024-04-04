Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
InfoBRICS: МиГ-31БМ превосходит F-16
Эксперты InfoBRICS утверждают, что американский F-16 не имеет шансов против российского МиГ-31БМ. Модернизированный МиГ-31БМ, оснащенный гиперзвуковыми ракетами Р-37М с дальностью 400 км, превосходит F-16V по радиусу действия и скорости

реклама

По мнению экспертов InfoBRICS, американский истребитель F-16 вряд ли сможет соперничать с российским МиГ-31, особенно в контексте дальнего противостояния. Аналитики подчеркивают, что хотя F-16 позиционируется как многофункциональный истребитель четвертого поколения, его возможности кажутся ограниченными перед лицом технологического превосходства МиГ-31, особенно учитывая его модернизированные версии МиГ-31БМ.

реклама

МиГ-31, известный своими уникальными характеристиками как самолет-перехватчик, сохраняет свое доминирующее положение в воздухе благодаря совершенной авионике и арсеналу мощных ракет. Оснащение МиГ-31БМ гиперзвуковой ракетой Р-37М с дальностью до 400 км позволяет ему действовать как стратегическая противовоздушная платформа, сравнимая с возможностями зенитно-ракетной системы С-400, что обеспечивает ему преимущество в любых воздушных столкновениях.

F-16V, последняя модификация F-16 с ракетами AIM-120D AMRAAM дальностью в 160 км, оказывается в уязвимом положении из-за недостаточного радиуса действия своего вооружения и меньшей скорости по сравнению с МиГ-31БМ, который способен развивать гиперзвуковую скорость даже на низких высотах.

Особенно значимым преимуществом МиГ-31БМ является его способность обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км благодаря современной РЛС «Заслон-М». Это дает российскому истребителю возможность отслеживать и уничтожать противника задолго до того, как тот сможет обнаружить угрозу и адекватно отреагировать.

В совокупности эти факторы создают для F-16 крайне невыгодные условия в любом потенциальном противостоянии с МиГ-31БМ, что подтверждает анализ экспертов и подчеркивает важность технологического превосходства в современной военной авиации.


#новости
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
3
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
6
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
8
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Android 15 обновляет дизайн панели регулировки громкости и добавляет новые функции
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
42
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
213
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
88
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
135
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:39
Я смарт покупал в ноунейм - магазине на Ozon, тоже новый, отзывов нет. Пришёл не тот смарт, Ozon деньги вернул, смарт перезаказал.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
OgoGoLog
17:37
Что мне толку от твоих фейковых скринов? Фотошоп, подмена кода страницы сайта, подмена названия устройства в Windows. Это всё дело 5 минут. Cкинь грёбаную ссылку на свою карту в ДНС.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:37
жду когда на торенте появится. в дев билд неохото играть
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:37
Драйвер месячной давности)))
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
Про смуту расскажи
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:36
мне хватает.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
А как же смута? Ты вроде её ставил.Ну и? просто я тоже ещё тогда заинтересовался проектом
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Китя
17:35
У тебя памяти мало пора расширятся.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:33
да неужели, может хватит уже завидовать?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:32
Я в тебе полностью разочаровалась...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем