В 2023 году рынок российских операционных систем показал рекордный рост в 1,5 раза, достигнув 11,3 млрд рублей.

Значительный рост продемонстрировал сегмент российских операционных систем для компьютеров и серверов в минувшем году, как выявили аналитики Strategy Partners. Объем рынка возрос на 57% и составил 11,3 млрд рублей по итогам 2023 года, что свидетельствует о растущем интересе к отечественным разработкам в сфере ПО. Данный тренд обусловлен активной политикой государства в области импортозамещения и закрытием доступа к лицензионным продуктам иностранных производителей, в частности, из-за прекращения обслуживания российских пользователей со стороны Microsoft.

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Лидерство на рынке уверенно удерживают три ключевых игрока, которые в совокупности охватывают 97% рыночного пространства. «Группа Астра» занимает доминирующую позицию с долей в 76%, далее следуют «Базальт СПО» и «Ред софт» с 11% и 10% рынка соответственно. Их продукты находят всё большее признание как в государственном, так и в частном секторах, где растет спрос на надёжные и безопасные решения для IT-инфраструктур.

Заметный интерес к покупке отечественных ОС проявляют ведущие российские технологические и телекоммуникационные компании, в числе которых МТС, VK и «Ростелеком». Эти компании рассматривают возможности расширения своего присутствия на рынке IT-решений через стратегические аквизиции в сфере разработки операционных систем. Хотя подробности предполагаемых сделок остаются за кулисами, такие маневры могут существенно повлиять на динамику рынка и укрепить позиции отечественных ОС на фоне усилий по импортозамещению.