Ученые из Урала совместно с индийскими коллегами разработали инновационную нанокерамику, которая может революционизировать производство дисплеев для смартфонов и телевизоров.

Группа исследователей из Уральского региона России в сотрудничестве с индийскими учеными достигла значительного прогресса в области высокотехнологичных материалов. Они разработали уникальную нанокерамику, которая открывает новые возможности для экранов смартфонов и телевизоров, обеспечивая исключительную яркость и четкость изображения за счет люминесценции в красном, зеленом и синем цветах.

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Этот материал, созданный в условиях экстремального давления и низких температур, выделяется своей уникальной прочностью и долговечностью. Ключевую роль в достижении требуемых свойств люминесценции играют внедренные частицы углерода, что исключает необходимость в применении традиционных светодиодов.

По словам Юлии Кузнецовой, доцента УрФУ, новая нанокерамика не только превосходит существующие материалы по прочности, но и обладает высокой оптической прозрачностью, что является критически важным для улучшения качества отображаемого изображения.

Основа материала - алюмо-магниевый шпинель, который отличается кубической структурой кристаллической решетки. Это обеспечивает равномерное распределение света без преломлений и рассеяния, что способствует повышению четкости и яркости изображения на экране.