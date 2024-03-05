Бойцы отряда "Алания" развивают собственное производство и модернизацию беспилотников, улучшая стандартные модели и адаптируя вражеские для своих нужд.

В Запорожской области, бойцы отряда "Алания" наладили производство и модернизацию беспилотников прямо на передовой. В открытой ими лаборатории специалисты вносят улучшения в стандартные коптеры, делая упор на ударные функции для выполнения задач в воздушном пространстве.

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По словам одного из добровольцев, известного под позывным "Кот", за время работы лаборатории было модифицировано более трехсот дронов. Эти аппараты, пройдя испытания на функциональность, становятся надежным инструментом в руках солдат, позволяя им эффективно справляться с поставленными задачами.

Работа лаборатории не ограничивается только собственными разработками; специалисты также занимаются изучением и модификацией захваченных вражеских беспилотников. Таким образом, отряд "Алания" не только усиливает свой арсенал уникальными беспилотными летательными аппаратами, но и извлекает важные сведения о тактике противника.

Эксперты отмечают, что модернизированные беспилотники значительно повышают эффективность выполнения задач по воздушной разведке и точному поражению целей, обеспечивая преимущество в условиях современных вызовов.