Новейший танк Т-14 "Армата" превосходит по характеристикам все существующие модели, однако из-за высокой стоимости и сложности производства ВС России предпочитают использовать более доступный и проверенный Т-90.

В арсенале ВС России есть новейший танк Т-14 "Армата", который, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, превосходит по своим техническим характеристикам все существующие аналоги. Однако высокая стоимость и сложность в производстве делают его использование менее предпочтительным по сравнению с проверенными моделями типа Т-90.

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Эксперты отмечают, что Т-14 "Армата" обладает рядом преимуществ, среди которых необитаемая башня, универсальная гусеничная платформа и способность выполнять функции управления большим количеством танков, аналогично американскому истребителю пятого поколения F-22 Raptor.

"Армата" также оснащена передовой системой защиты, способной перехватывать противотанковые снаряды и ослеплять управляемые ракеты, а также возможностью запуска беспилотника-разведчика. Несмотря на это, Россия делает ставку на массовость и проверенную эффективность, выбирая Т-90М для широкого применения.