Финляндия заключила договор с США о покупке авиабомб JDAM и SDB-I для истребителей F-35 на сумму $96 миллионов, что отражает стремление страны укрепить свои оборонные способности.

Министерство обороны Финляндии заключило значительный контракт с Соединенными Штатами на приобретение авиационных бомб JDAM и SDB-I, предназначенных для оснащения истребителей F-35. Соглашение оценивается более чем в $96 миллионов, что является частью стратегии страны по повышению обороноспособности и укреплению национальной безопасности.

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В рамках сделки, охватывающей период с 2024 по 2030 год, Финляндия получит не только сами бомбы, но и сопутствующее оборудование, включая пусковые установки BRU-61, а также комплексные услуги. Это включает в себя подготовку учебных материалов, предоставление инструкций, запасных частей, необходимых принадлежностей, а также транспортировку и поддержку как со стороны производителя, так и поставщика.

Эта инициатива подчеркивает намерения Финляндии расширить свои оборонные возможности на фоне усиления присутствия НАТО в регионе. Министр обороны страны Антти Хяккянен выразил уверенность в том, что данная закупка важна для обеспечения потребностей в области национальной безопасности, подчеркивая стратегическое значение сотрудничества с Соединенными Штатами.

В то же время, Финляндия заявляет о своей позиции относительно неразмещения ядерного оружия США на своей территории, подчеркивая стремление к мирной политике и безопасности в регионе.