Разработанный в России дрон-камикадзе «Пиранья» обладает способностью преодолевать радиоэлектронные помехи и эффективно поражать тяжелую бронетехнику, включая танки Abrams.

В России создан прорывной дрон-камикадзе «Пиранья», спроектированный с учетом возможности преодолевать радиоэлектронные помехи и успешно поражать тяжелую бронетехнику, включая американские танки Abrams. Это достижение было подтверждено Министерством обороны России, что подчеркивает высокую оценку инновационного вооружения.

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«Пиранья 10», представитель семейства беспилотников «Пиранья», разработанный ульяновским СКБ, демонстрирует выдающиеся характеристики. Способен нести на борту тандемную кумулятивную боевую часть реактивной гранаты ПГ-7ВР «Резюме» весом до 4,5 кг, дрон обладает радиусом действия 8-10 километров. Эта граната, одна из самых мощных в мире, способна пробивать до 600 мм монолитной брони, а также эффективно преодолевать динамическую защиту, кирпичные стены и железобетон.

Кроме того, «Пиранья 10» может быть оснащена моноблочными кумулятивными гранатами ПГ-7ВЛ, что расширяет спектр возможных целей и условий применения. Эти гранаты, имея меньший калибр и пробивную мощность, все же способны преодолеть значительные препятствия и укрепления.

Особенностью дрона является его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, что было подтверждено в ходе тестирований. Согласно заявлениям разработчиков из СКБ «Пиранья», «Пиранья 10» продемонстрировал высокую невосприимчивость к попыткам подавления, что значительно повышает его выживаемость и эффективность на поле боя.



