Сэм Бэнкман-Фрид, стоящий за крахом криптобиржи FTX, обратился в суд с просьбой о смягчении наказания, ему грозит до 120 лет тюремного заключения

В преддверии вынесения приговора, основатель криптобиржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, через своих адвокатов обратился к суду с просьбой о назначении ему умеренного срока наказания. После того как жюри присяжных признало его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве на сумму $8 млрд, ему угрожает до 120 лет тюремного заключения.

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Обвинения против Бэнкмана-Фрида охватывают широкий спектр деяний, включая мошенничество, растрату и участие в преступном заговоре, что привело к одному из крупнейших крахов на крипторынке. Однако его защита утверждает, что большая часть ущерба была возмещена, и финансовое положение FTX позволяет компенсировать оставшиеся убытки клиентам.

История падения FTX началась с разоблачения финансовых махинаций между FTX и ее торговым партнером Alameda Research, также принадлежащим Бэнкману-Фриду, что привело к мгновенному обвалу доверия к компании и ее последующему банкротству.

В конечном итоге, после ареста на Багамах, Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США, где ему и были предъявлены обвинения. Его ближайшие соратники, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, уже признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Эксперты считают, что, несмотря на просьбы об умеренном наказании, суд может вынести строгое решение, учитывая масштаб ущерба, нанесенного крипторынку и его участникам.