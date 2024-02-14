Недавние наблюдения, проведенные при помощи космических телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, выявили ультрамассивные галактики в ранней Вселенной, что вызвало вопросы о точности существующих космологических моделей

Недавние наблюдения, проведенные при помощи космических телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, раскрыли существование галактик, которые, согласно существующим космологическим моделям, не должны были появиться на ранних этапах Вселенной. Это открытие вызвало вопросы о точности теорий формирования галактик.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в конце 2021 года, и Хаббл, работающий с 1990 года, играют ключевые роли в изучении космоса. Они наблюдают за Вселенной в разных спектрах электромагнитного излучения, что позволяет увидеть объекты, невидимые в одном спектре, в другом.

Джулиан Муньос, астроном из Техасского университета в Остине и соавтор недавнего исследования, опубликованного в Physical Review Letters, утверждает, что хотя новые данные ставят под сомнение некоторые аспекты стандартной космологической модели, корректировка модели не требуется. Вместо этого, необходимо переосмыслить представления о формировании и развитии первых галактик.

Исследователи анализировали данные о самых массивных галактиках, полученные с помощью телескопа Уэбба, и искали изменения в ранней плотности Вселенной, которые могли бы объяснить их формирование. Однако сравнение с наблюдениями телескопа Хаббла не подтвердило необходимость изменений в космологической модели.

Появившиеся вопросы могут быть связаны с наличием в этих галактиках сверхмассивных черных дыр или влиянием пыли, изменяющей их видимый цвет и заставляющей их казаться более массивными, чем они есть на самом деле.