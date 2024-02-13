31 декабря 2023 года серверы NBA 2K 22 были отключены, что привело к коллективному иску против Take-Two Interactive.

В игровой индустрии назревает прецедентное судебное дело, которое может кардинально изменить понимание цифровой собственности и прав игроков. Издатель видеоигр Take-Two, известный серией GTA, оказался в центре скандала после того, как были отключены серверы популярного спортивного симулятора NBA 2K 22. Игроки, вложившие реальные средства в приобретение виртуальных валют, обнаружили, что их инвестиции обесценились, что привело к массовому коллективному иску.

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Компания Take-Two стоит на том, что виртуальные валюты, будучи продуктом творческой мысли разработчиков, не могут рассматриваться как имущество игроков. Эта позиция вызвала бурную реакцию в игровом сообществе и привлекла внимание Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая начала расследование возможного нарушения правил доступности и использования продвинутых коммуникационных услуг.

Дело осложняется тем, что существующие пользовательские соглашения и условия использования игр часто содержат неоднозначные формулировки относительно статуса виртуальных товаров и валют. Это ставит под вопрос не только права игроков на цифровые активы, но и обязанности разработчиков и издателей по их сохранению и защите.

Исход данного дела может оказать влияние на всю отрасль, устанавливая новые стандарты в отношениях между игроками и издателями видеоигр. Это также может привести к пересмотру законодательства в области цифровой собственности и прав потребителей, заставив разработчиков более ответственно относиться к управлению игровыми ресурсами и обеспечению прозрачности их использования.