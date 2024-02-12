Garmin выпустила обновление Beta Version 16.16 для флагманских умных часов, включающее улучшения и новые функции.

Компания Garmin выпустила новое обновление для своих флагманских умных часов текущего поколения. Обновление, называемое Beta Version 16.16, вносит ряд улучшений во все подходящие модели, исключая версии 'Pro'.

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Новая бета-версия доступна для серии Fenix 7, а также для Epix 2, Enduro 2, MARQ Gen 2, Quatix 7 и Tactix 7, если они зарегистрированы в программе бета-тестирования Garmin. Обновление заменяет предыдущую Beta Version 16.13 и становится первым и единственным бета-обновлением для умных часов Garmin в феврале.

Среди изменений в Beta Version 16.16 — новые версии прошивок для GPS и Sensor Hub, хотя изначально было ошибочно заявлено о новом беспроводном программном обеспечении. Обновление включает исправления интерфейса, устраняет ошибки в отображении и функционировании, а также обновляет переводы.

Чтобы установить обновление, пользователи должны вручную инициировать загрузку, перейдя в главное меню часов, затем в Настройки, Система, Обновление программного обеспечения и нажав "Проверить наличие обновлений".



