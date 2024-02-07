Хакерская атака, использовавшая более трех миллионов умных зубных щеток, привела к серьезным финансовым убыткам для швейцарской компании, выведя ее сайт из строя на несколько часов

Миллионы умных зубных щеток стали инструментом в руках хакеров, вызвав серьезные проблемы для одной швейцарской компании. Более трех миллионов этих повседневных предметов, зараженных вредоносным ПО, одновременно обратились к сайту компании, что привело к перегрузке серверов и вывело сайт из строя на четыре часа. Это случай подчеркивает риски, связанные с подключением к интернету даже самых невинных устройств.

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В то время как компьютеры и смартфоны регулярно получают обновления безопасности, для умных гаджетов, включая зубные щетки, такие меры остаются скорее исключением. Эксперты подчеркивают, что любое подключенное к интернету устройство может стать мишенью для злоумышленников.

Отсутствие защиты на умных устройствах не только подвергает риску личные данные пользователей, но и может стать причиной значительных финансовых потерь для бизнеса. Для минимальной защиты рекомендуется включать автоматические обновления для всех подключенных к интернету устройств. В противном случае, пользователи должны либо отключить устройства от сети, либо внимательно следить за объемом передаваемых данных, чтобы своевременно выявлять признаки заражения вредоносным ПО