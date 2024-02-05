Германия и Украина намерены подписать соглашение о безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия и Украина могут заключить важное соглашение о безопасности уже в ближайшее время. Ожидается, что подписание документа произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной с 16 по 18 февраля. Сообщается, что обе страны уже подготовили текст соглашения.

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В последние месяцы мир наблюдал за усилиями разных стран по укреплению безопасностных связей с Украиной. В январе Великобритания стала первой страной, подписавшей двусторонний пакт с Украиной, обещая взаимную защиту в случае агрессии. Франция также выразила желание заключить подобное соглашение.

Согласно заявлениям представителей Германии и Украины, обсуждение данного соглашения активно продолжается. Особенно это касается встречи между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, где было подчеркнуто, что окончательные договоренности близки к завершению.

Реакция на международном уровне разделилась. В то время как западные страны видят в этом шаге возможность для укрепления безопасности и стабильности в регионе, Россия выразила обеспокоенность по поводу расширения военного сотрудничества и его возможных последствий.

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Важно отметить, что обсуждения о безопасности Украины и ее будущем в контексте глобальной безопасности продолжаются. Инициативы по подписанию двусторонних соглашений с Украиной отражают стремление международного сообщества поддерживать страну в обеспечении ее суверенитета и защите.