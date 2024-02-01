Компания Huawei выпустила версию программного обеспечения 4.0.0.219 для Watch 4 Pro

Huawei представила обновление программного обеспечения версии 4.0.0.219 для своих умных часов Watch 4 Pro, которые были выпущены в прошлом году. Это обновление внесло несколько значимых изменений, одним из которых является увеличение времени работы устройства от одной зарядки батареи. Поскольку это обновление достаточно крупное, компания советует подключить часы к Wi-Fi перед началом установки.

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Последнее обновление для модели Watch 4 Pro было выпущено в ноябре, при этом произошел переход на HarmonyOS 4. Эта модель умных часов была представлена брендом в мае, параллельно с моделью Watch 4. В новом обновлении добавлены три новых циферблата для часов, а также улучшено отображение информации на экране благодаря увеличенному размеру шрифта.

Самое значимое изменение в этом обновлении заключается в возможности автоматического переключения в режим Ultra Long Battery Life, когда заряд батареи умных часов опускается ниже 10%. Это позволяет продлить время использования устройства, обеспечивая удобство в повседневной эксплуатации. При зарядке часов они также автоматически возвращаются в стандартный режим работы.

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Размер обновления составляет 597 МБ, и Huawei рекомендует подключение к Wi-Fi для его загрузки. Установка обновления может занять некоторое время. Владельцы умных часов Huawei Watch 4 Pro могут активировать обновление через приложение Huawei Health.