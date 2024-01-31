В преддверии Евровидения 2024 года, которое состоится в Мальмё, Швеция, более тысячи шведских музыкантов призывают к исключению Израиля из конкурса из-за его действий в секторе Газа.

Более тысячи шведских музыкантов подписали открытое письмо с призывом к Европейскому вещательному союзу (EBU) исключить Израиль из списка участников предстоящего конкурса Евровидение, который пройдет в Мальмё. Артисты выражают свою обеспокоенность действиями Израиля в секторе Газа и считают, что его участие противоречит принципам конкурса.

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EBU ранее заявлял о неполитическом характере Евровидения, однако шведские исполнители указывают на решение организации исключить Россию в 2022 году и Беларусь годом ранее как примеры двойных стандартов. Они подчеркивают, что подобные решения должны быть справедливыми и одинаковыми для всех стран-участников.

В то время как обсуждение вокруг участия Израиля на Евровидении набирает обороты, Исландия также выразила намерение провести дополнительные консультации перед принятием решения о своем участии в конкурсе в Мальмё.

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С другой стороны, Россия объявила о своем намерении больше не участвовать в Евровидении и разрабатывает собственный международный музыкальный конкурс, ориентированный на страны БРИКС и СНГ.