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Лавров о спецоперации на Украине: Запад не может прекратить помощь Киеву из соображений престижа
Сергей Лавров обвинил Запад в поддержке Украины из-за стремления сохранить престиж, несмотря на осознание бесперспективности такой стратегии.

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В ходе встречи в Москве с дипломатами из разных стран Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел России, высказался о поддержке Украины со стороны западных стран. По его словам, Запад продолжает поддерживать Киев, даже осознавая нерациональность такого шага, из-за стремления сохранить свой престиж.

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Лавров подчеркнул, что страны Запада под руководством США сформировали коалицию, целью которой является оказание давления на Россию через военную и экономическую поддержку Украины. Он выразил мнение, что такая поддержка направлена не на помощь Украине, а на нанесение ущерба России.

Министр также обратил внимание на использование Западом украинского населения, отправляемого на передовую, и выразил обеспокоенность по поводу распространения западного оружия в другие регионы мира. Лавров упомянул, что Россия ведет переговоры с государствами, к которым Запад обращается с просьбой скрыто поставлять оружие в Украину.

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Критикуя высказывания западных политиков о возможной угрозе для других стран после Украины, Лавров назвал такие предположения абсурдными, подчеркнув, что цели России в Украине четко определены и прозрачны.

#новости #украина #киев #лавров
Источник: de.rt.com
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