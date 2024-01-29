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Возможное перемирие в Газе: Израиль и ХАМАС ведут переговоры о сделке с заложниками
По данным New York Times, представители США сыграли ключевую роль в формировании проекта соглашения, на основе предложений, представленных обеими сторонами.

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В контексте нынешнего конфликта в Газе, Израиль и ХАМАС активно ведут переговоры о потенциальной сделке, которая могла бы привести к двухмесячному перемирию. Центральным элементом сделки является обмен заложников, удерживаемых ХАМАС, на временное прекращение военных действий со стороны Израиля.

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По данным New York Times, представители США сыграли ключевую роль в формировании проекта соглашения, на основе предложений, представленных обеими сторонами. Обсуждение этого плана запланировано на встречу в Париже.

Первый этап предлагаемого соглашения включает в себя 30-дневное перемирие, в течение которого ХАМАС должен освободить заложников, включая женщин, пожилых людей и раненых. За это время будут вестись переговоры о второй фазе, которая может продлить перемирие еще на 30 дней за освобождение израильских мужчин и солдат.

В настоящий момент в плену у ХАМАС находится более 130 израильтян. Переговоры находятся в деликатной фазе, и точные детали освобождения палестинских заключенных со стороны Израиля еще не определены. Существует ожидание, что после предложенного двухмесячного перемирия обе стороны смогут договориться об уменьшении интенсивности конфликта.

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Wall Street Journal сообщает о подобном плане, предложенном международными посредниками, который может включать более длительное перемирие, до четырех месяцев.

#новости #израиль #война #хамас #война израиля и палестины #израиль и палестина
Источник: de.rt.com
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