Палестина призывает страны мира поддержать иск ЮАР против Израиля в Международном Суде ООН.

Палестина обратилась к странам Европы и других регионов с призывом поддержать иск Южно-Африканской Республики против Израиля, который был подан в Международный Суд ООН (ICJ). Иск касается обвинений Израиля в геноциде в секторе Газа, как сообщил Омар Авадалла, помощник министра иностранных дел Палестины по делам ООН, в интервью Sputnik.

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Южная Африка подала этот иск 29 декабря, на фоне возрастающего числа гражданских жертв в блокаде Газы. Авадалла выразил уверенность в том, что многие страны, включая европейские, присоединятся к этому иску, и оценил решение суда о принятии предварительных мер как важный исторический шаг.

Палестинский дипломат надеется, что Международный Суд ООН обязует Израиль нести ответственность за нарушения международного права. Недавно суд вынес предварительное постановление, требуя от Израиля предпринять все возможные меры для предотвращения геноцида в Газе. Это включает в себя воздержание от убийства или причинения вреда палестинским гражданам, предотвращение и наказание за подстрекательство к геноциду, а также немедленные действия для обеспечения поступления основной помощи в анклав.

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Министерство иностранных дел Алжира заявило, что планирует запросить совещание Совета Безопасности ООН для обсуждения выполнения решения Международного Суда ООН. В поддержку иска ЮАР уже высказались несколько стран, включая Бразилию, Иран, Малайзию, Турцию и Венесуэлу. В то же время, Госдепартамент США считает обвинения в геноциде, предъявленные Израилю, необоснованными.